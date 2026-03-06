Haberler

Göztepe'de tek hedef Başakşehir galibiyeti

Güncelleme:
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Başakşehir'e konuk olacak. Ligde 4 maçtır kazanamayan Göztepe, bu kritik karşılaşmadan galibiyet alarak Avrupa kupaları hedefini sürdürmeyi amaçlıyor.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Başakşehir'e konuk olacak. Ligde 4 maçtır kazanamayan sarı-kırmızılılar, karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe yarın saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Ligde İzmir temsilcisi 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 42 puanla 5. sırada bulunuyor. İstanbul ekibi ise 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle aldığı 39 puanla 5. basamakta yer alıyor.

Ligde 4 maçtır kazanamayan İzmir temsilcisi, deplasmanda oynayacağı bu kritik karşılaşmayı kazanarak Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda yoluna emin adımlarla devam etmeyi amaçlıyor. Muhtemel bir mağlubiyet durumunda ise Başakşehir, Göztepe ile puanlarını eşitleme fırsatı yakalayacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi ise Göztepe, taraftarı önünde 1-0 kazanmayı başarmıştı.

Öte yandan bu zorlu mücadeleyi Trabzon bölgesi hakemlerinden Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Melih Aldemir olacak. - İZMİR

