Göztepe Başakşehir maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Göztepe Başakşehir golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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GÖZTEPE BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ?

Göztepe Başakşehir maçı 2-0'lık Göztepe üstünlüğüyle devam ediyor.

GÖZTEPE BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

Göztepe Başakşehir maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Göztepe Başakşehir maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

GÖZTEPE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Göztepe Başakşehir maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.

GÖZTEPE BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Göztepe Başakşehir maçı İzmir'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.