Göztepe, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'in 29. haftasında 27 Haziran Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak Göztepe, hazırlıklarına devam etti.
23.06.2020 16:31 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:08
Süper Lig'in 29. haftasında 27 Haziran Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak Göztepe, hazırlıklarına devam etti.
Adnan Süvari Tesislerinde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Göztepe'de tedavisine devam edilen Cameron Jerome, takımdan ayrı çalıştı.
Kaynak: AA