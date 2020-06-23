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Göztepe, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 29. haftasında 27 Haziran Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak Göztepe, hazırlıklarına devam etti.

Göztepe, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
23.06.2020 16:31 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:08

Süper Lig'in 29. haftasında 27 Haziran Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak Göztepe, hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesislerinde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Göztepe'de tedavisine devam edilen Cameron Jerome, takımdan ayrı çalıştı.

Kaynak: AA

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