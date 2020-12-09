Göztepe-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
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Göztepe-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

09.12.2020 21:27 | Son Güncelleme: 09.12.2020 21:39
Göztepe-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Süper Lig'de lider Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerken yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'un yerine basın toplantısına katılan Ersan Parlatan, önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Süper Lig'de lider Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerken yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'un yerine basın toplantısına katılan Ersan Parlatan, önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi. Parlatan, maçın ardından, futbolcuları tebrik edip, "Üst sıralara oynamak isteyen bir takım için önemli bir galibiyet aldık. İstediklerimizi taktiksel olarak sahaya yansıttık. Keyifli ve tempolu bir maçtı, teknik ekip olarak keyif aldık. İki takımı da kutluyorum. Rehavete yer yok. Cumartesi günü Rize deplasmanımız var. Bu yolda devam etmek istiyoruz. Konuşmakla olmuyor, çalışarak oluyor. Genç bir takımız. Üstüne koya koya çok daha iyi duruma geleceğiz" diye konuştu.

SEMİH TOKATLI: OYUNUMUZUN KARŞILIĞI BU DEĞİLDİSüper Lig'de aylar süren yenilmezlik serisinin ardından üst üste ikinci mağlubiyetini Göztepe deplasmanında alan Aytemiz Alanyaspor'da cezalı olan teknik direktör Çağdaş Atan'ın yerine basın toplantısında katılan antrenör Semih Tokatlı, oynadıkları oyunun karşılığını alamadıklarını söyledi. Tokatlı, "Oynadığımız oyunun karşılığı bu değildi. Azmimiz, coşkumuz iyiydi, kora kor bir mücadele oldu. İkinci yarıda da devam etti ama pozisyonları golle neticelendirmedik. İnancımız sonsuz. Bizim anlamadığımız özellikle iki haftadır penaltı pozisyonuna hakemin VAR'a giderek ofsayt kararı vermesi. Ancak bunlar yolumuzdan yıldırmayacak, aynı inancımızla ilerleyeceğiz. Oyuncularımızı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. İnşallah bunları telafi edeceğiz" ifadelerini kullandı.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Korkmaz

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