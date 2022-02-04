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Göztepe, Aytaç Kara'yı kiraladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Göztepe, Aytaç Kara'yı kiraladı

Göztepe, Galatasaray'dan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Aytaç Kara'yı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Göztepe, Galatasaray'dan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Aytaç Kara'yı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinde Göztepe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, bu çalışmalar kapsamında Galatasaray'dan Aytaç Kara'yı kiraladığını duyurdu. İzmir'e gelen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu kendisini sezon sonuna kadar Göztepe'ye bağlayan imzayı attı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Göztepe, Aytaç Kara'ya "Hoş geldin" derken, sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Futbola Altay altyapısında başlayan ve profesyonel olan Aytaç Kara, Eskişehirspor, Trabzonspor, Y. Malatyaspor, Bursaspor, Kasımpaşa ve Galatasaray takımlarında forma giydi.

(Salih Yılmazsoy/ İHA)

Göztepe, Aytaç Kara'yı kiraladı

Göztepe, Aytaç Kara'yı kiraladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Aytaç Kara, Göztepe, Spor, Güncel, Haber

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