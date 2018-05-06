Göztepe, Avrupa Aşkına Sahaya Çıkıyor
Göztepe, Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. İzmir temsilcisi Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürmek için sahaya çıkacak.
Göztepe, Spor Toto Süper Ligin 32. haftasında Pazartesi günü Evkur Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek.
Bornova Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Ligde 31. haftayı Göztepe 47 puan ve averajla 6., Evkur Yeni Malatyaspor ise 39 puan ve averajla 11. sırada tamamladı.
GÖZTEPE SAHADAN GALİBİYETLE AYRILIRSA 5. SIRAYA YÜKSELECEK
İzmir temsilcisi, karşılaşmadan galibiyetle ayrıldığı takdirde 5. sıraya yükselecek. Göztepe, ligde en son 10. haftayı Teleset Mobilya Akhisarspor'la 17 puanla kapatmış ve rakibinin önünde averajla 5. sırada yer almıştı.
Göztepe ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan müsabakayı İzmir ekibi 3-2 kazanmıştı.
Sarı-kırmızılılarda Kerem Atakan Kesgin ve Kadu'nun sakatlıkları bulunuyor.
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Şanlı Göztepe Galatasaray'a sezonun en acı dakikalarını İzmir'de yaşatacakCevap Yaz Yayından Kaldır
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Galatasaray 3-1 yenilecek.. fener 4 -1 alacak.. Parası olan oynasın... Direk ikisine üst de yazabilirsin..Cevap Yaz 2 Yayından KaldırSKİLACİ: hayırdır almanyadan dayıoğlun mu aradi tiyo verdi zırto1 Yayından Kaldır
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Bu hafta ve haftaya 6 puan topla Göztepem, Gs macında Galatasarayımda şampiyonluk için İzmirde yer yerinden oynatacakCevap Yaz 6 Yayından Kaldır