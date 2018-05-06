Göztepe, Avrupa Aşkına Sahaya Çıkıyor

Göztepe, Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. İzmir temsilcisi Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürmek için sahaya çıkacak.

Göztepe, Avrupa Aşkına Sahaya Çıkıyor

Göztepe, Spor Toto Süper Ligin 32. haftasında Pazartesi günü Evkur Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Bornova Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligde 31. haftayı Göztepe 47 puan ve averajla 6., Evkur Yeni Malatyaspor ise 39 puan ve averajla 11. sırada tamamladı.

GÖZTEPE SAHADAN GALİBİYETLE AYRILIRSA 5. SIRAYA YÜKSELECEK

İzmir temsilcisi, karşılaşmadan galibiyetle ayrıldığı takdirde 5. sıraya yükselecek. Göztepe, ligde en son 10. haftayı Teleset Mobilya Akhisarspor'la 17 puanla kapatmış ve rakibinin önünde averajla 5. sırada yer almıştı.

Göztepe ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan müsabakayı İzmir ekibi 3-2 kazanmıştı.

Sarı-kırmızılılarda Kerem Atakan Kesgin ve Kadu'nun sakatlıkları bulunuyor.

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YORUMLAR (4)

  • PARAN VARSA OYNA İDDAAYA BAS:
    Galatasaray 3-1 yenilecek.. fener 4 -1 alacak.. Parası olan oynasın... Direk ikisine üst de yazabilirsin..
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    SKİLACİ: hayırdır almanyadan dayıoğlun mu aradi tiyo verdi zırto
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  • GALATALILAR:
    Bu hafta ve haftaya 6 puan topla Göztepem, Gs macında Galatasarayımda şampiyonluk için İzmirde yer yerinden oynatacak
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