Göztepe, Atınç ile 3 yıl uzattı
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Göztepe, Atınç ile 3 yıl uzattı

Göztepe, Atınç ile 3 yıl uzattı
Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ - Haberler | Spor

Süper Lig'de yarın Ankara deplasmanında Gençlerbirliği'ne konuk olacak olan Göztepe yeni sezon çalışmalarına başladı.

Süper Lig'de yarın Ankara deplasmanında Gençlerbirliği'ne konuk olacak olan Göztepe yeni sezon çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar sözleşmesi mayıs ayının sonunda bitecek olan stoper Atınç Nukan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Göztepe kulübünden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Takımımızda 2 sezondur forma giyen oyuncumuz Atınç Nukan'ın sözleşmesi 3 yıl daha uzatılmıştır. Şanlı formamızla nice başarılar Atınç."İzmir ekibine 2019-2020 sezonunda gelen deneyimli oyuncu ilk senesinde sakatlıklarla boğuşup sadece 6 lig karşılaşmasında görev alabildi. Bu sezon ise toparlanan Atınç 26 müsabakada 2249 dakika forma giyip 2 kez de gol sevinci yaşadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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