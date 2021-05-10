Göztepe, Atınç ile 3 yıl uzattı

Süper Lig'de yarın Ankara deplasmanında Gençlerbirliği'ne konuk olacak olan Göztepe yeni sezon çalışmalarına başladı.

Süper Lig'de yarın Ankara deplasmanında Gençlerbirliği'ne konuk olacak olan Göztepe yeni sezon çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar sözleşmesi mayıs ayının sonunda bitecek olan stoper Atınç Nukan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Göztepe kulübünden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Takımımızda 2 sezondur forma giyen oyuncumuz Atınç Nukan'ın sözleşmesi 3 yıl daha uzatılmıştır. Şanlı formamızla nice başarılar Atınç."İzmir ekibine 2019-2020 sezonunda gelen deneyimli oyuncu ilk senesinde sakatlıklarla boğuşup sadece 6 lig karşılaşmasında görev alabildi. Bu sezon ise toparlanan Atınç 26 müsabakada 2249 dakika forma giyip 2 kez de gol sevinci yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ