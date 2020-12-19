Göztepe - Atakaş Hatayspor maçının ardından - Ersan Parlatan
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Göztepe - Atakaş Hatayspor maçının ardından - Ersan Parlatan

19.12.2020 18:54 | Son Güncelleme: 19.12.2020 18:59

Süper Lig'de Atakaş Hatayspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Çabamız bugün burada puan almaya yetmedi.

Süper Lig'de Atakaş Hatayspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Çabamız bugün burada puan almaya yetmedi." dedi.

Parlatan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, ilk 20 dakikada iyi bir oyun ortaya koyduklarını, daha sonra rakiplerinin müsabakaya ortak olduğunu söyledi.

İkinci yarıya iyi başlamalarına rağmen penaltı golüyle geriye düştüklerini aktaran Parlatan, şunları kaydetti:

"Sekizinci penaltı oldu bu sezon. Bu çok ciddi bir akım. Bu penaltılar belimizi büküyor. Oyuncularımızın modu düştü. Oyunsal olarak iyi iş yapamadık. Maçın sonlarına doğru pozisyonlar bulmaya çalıştık. Çabamız bugün burada puan almaya yetmedi."

Parlatan, 22 Aralık Salı günü Galatasaray ile oynayacakları maça hazırlanacaklarını belirterek, "Her puan önemli. Bu maçı arkamızda bırakıp o müsabakaya hazırlanacağız." diye konuştu.

Göztepe - Atakaş Hatayspor maçının ardından - Ersan Parlatan
Göztepe - Atakaş Hatayspor maçının ardından - Ersan Parlatan
Göztepe - Atakaş Hatayspor maçının ardından - Ersan Parlatan
Göztepe - Atakaş Hatayspor maçının ardından - Ersan Parlatan

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Seda Bakan Gülben Ergen Ayşegül Yıldız
Spor Falcao Fatih Terim Ersun Yanal Ümit Şamiloğlu Mauricio Lemos
Tüm Haberler Samsun Gaziantep Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Göztepe - Atakaş Hatayspor maçının ardından - Ersan Parlatan | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 19:03:13. #1.14#
title