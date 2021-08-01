Göztepe Atakan'la anlaştı
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Göztepe Atakan'la anlaştı

Göztepe Atakan'la anlaştı
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe, Ankaragücü forması giyen Atakan Çankaya ile anlaşma sağladı.

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe, Ankaragücü forması giyen Atakan Çankaya ile anlaşma sağladı. Transfer döneminde Baku, Tijanic, Arslanagic, Şefik, Kahraman ve Lourency ile sözleşme imzalayan Göz-Göz, 23 yaşındaki Atakan'ın da işini bitirdi. Sarı-kırmızılıların küme düşen Ankaragücü ile yol ayrımına gelen oyuncuyla görüşmelerde sona geldiği ve bu hafta için transferin resmiyet kazanacağı ifade edildi. Altay altyapısından yetişen Atakan, 2018-2019'da Osmanlıspor'a transfer oldu. Ardından Ankaragücü'ne geçen genç futbolcu, geçen sezon sarı-lacivertli ekiple 24 Süper Lig maçına çıkıp 1691 dakika oynadı ve 1 gol attı. 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış

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