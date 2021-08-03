Göztepe Atakan'ı resmen kadrosuna dahil etti
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Göztepe Atakan'ı resmen kadrosuna dahil etti

Göztepe Atakan'ı resmen kadrosuna dahil etti
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 7'nci transferine imza attırdı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 7'nci transferine imza attırdı. Daha önce Tijanic, Arslanagic, Baku, Lourency, Şefik ve Kahraman'la resmi sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, MKE Ankaragücü'nden Atakan Çankaya'yı kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "1998 doğumlu futbolcu Atakan Rıdvan Çankaya satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiralanmıştır. Ayrıca opsiyonun kullanılması halinde geçerli olacak 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.Altay altyapısından yetişen ve siyah-beyazlılarda profesyonel olan 23 yaşındaki orta saha Osmanlıspor ve Ankaragücü formalarını da giydi. Geçen sezon Süper Lig'de 24 müsabakaya çıkan Atakan 1691 dakika oynayıp 1 kez ağları sarstı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış

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