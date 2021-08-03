Göztepe Atakan'ı resmen kadrosuna dahil etti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 7'nci transferine imza attırdı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 7'nci transferine imza attırdı. Daha önce Tijanic, Arslanagic, Baku, Lourency, Şefik ve Kahraman'la resmi sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, MKE Ankaragücü'nden Atakan Çankaya'yı kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "1998 doğumlu futbolcu Atakan Rıdvan Çankaya satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiralanmıştır. Ayrıca opsiyonun kullanılması halinde geçerli olacak 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.Altay altyapısından yetişen ve siyah-beyazlılarda profesyonel olan 23 yaşındaki orta saha Osmanlıspor ve Ankaragücü formalarını da giydi. Geçen sezon Süper Lig'de 24 müsabakaya çıkan Atakan 1691 dakika oynayıp 1 kez ağları sarstı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış