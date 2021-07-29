Göztepe, atacağı her gol için TFF Ormanı Projesi'ne 5 fidan bağışlayacak
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Göztepe, atacağı her gol için TFF Ormanı Projesi'ne 5 fidan bağışlayacak

Göztepe, atacağı her gol için TFF Ormanı Projesi'ne 5 fidan bağışlayacak
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2021-2022 sezonunda atacağı her gol için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ormanı Projesi'ne 5 fidan bağışlayacağını bildirdi.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2021-2022 sezonunda atacağı her gol için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ormanı Projesi'ne 5 fidan bağışlayacağını bildirdi.

Göztepe Kulübünün Twitter hesabından TFF'nin bugün açıkladığı TFF Ormanı Projesi ile ilgili tweeti paylaşılarak, "Türkiye Futbol Federasyonunun başlattığı bu proje ile ülkemizin yeşillendirilmesi için 2021-2022 sezonunda attığımız her gol için 5 fidan da bizden." denildi.

Paylaşımda Gaziantep Futbol Kulübüne de çağrıda bulunularak, "Sen de var mısın GaziantepFK." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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