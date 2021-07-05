Göztepe Arslanagic'i duyurdu

SÜPER Lig'deki İzmir temsilcilerinden Göztepe, transferde geçen hafta anlaşmaya vardığı 28 yaşındaki Bosna Hersek asıllı Belçikalı stoper Dino Arslanagic'in imzasını resmen açıkladı.

SÜPER Lig'deki İzmir temsilcilerinden Göztepe, transferde geçen hafta anlaşmaya vardığı 28 yaşındaki Bosna Hersek asıllı Belçikalı stoper Dino Arslanagic'in imzasını resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Dino Arslanagic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti. Arslanagic, Belçika'nın Standard Liege takımında profesyonel olduktan sonra Mouscron, Royal Antwerp ve son olarak KAA Gent takımlarının formasını giydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı