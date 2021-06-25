Göztepe Arjantinli golcünün peşinde
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Göztepe Arjantinli golcünün peşinde

Göztepe Arjantinli golcünün peşinde
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

SÜPER Lig'de transfer döneminde Altınordu'dan stoper Kahraman Demirtaş ile sözleşme imzalayıp Şefik, Onovo ve Rodriguez'le prensipte anlaşma sağlayan Göztepe, Facundo Ferreyra'nın peşine düştü.

SÜPER Lig'de transfer döneminde Altınordu'dan stoper Kahraman Demirtaş ile sözleşme imzalayıp Şefik, Onovo ve Rodriguez'le prensipte anlaşma sağlayan Göztepe, Facundo Ferreyra'nın peşine düştü. Sarı-kırmızılıların, İspanya'nın Celta Vigo takımında top koşturan Arjantinli oyuncuyla görüşmelere başladığı bildiildi. Celta Vigo'dan ayrılmayı düşünen Ferreyra'nın da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ve Göztepe'nin teklifine olumlu yanaştığı vurgulandı. 

Celta Vigo'dan beklediği süreyi alamayan Ferreyra'nın önümüzdeki günlerde İzmir'e gelmesi bekleniyor. Kariyerine ülkesi Arjantin'in Banfield takımında başlayan Ferreyra, Velez Sarsfield'ta oynadıktan sonra Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibine transfer oldu. İngiltere'de New Castle United forması da giyen 30 yaşındaki forvet, Benfica ve Espanyol takımlarında görev aldı. Ferrayra, geçen sezon La Liga'da 13 maça çıkıp 1 de gol attı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış

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