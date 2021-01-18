Göztepe, Arda Özçimen'in sözleşmesini uzattı
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Göztepe, Arda Özçimen'in sözleşmesini uzattı

18.01.2021 22:33 | Son Güncelleme: 18.01.2021 22:36
Göztepe, Arda Özçimen'in sözleşmesini uzattı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, genç kalecisi Arda Özçimen'le yeni sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, genç kalecisi Arda Özçimen'le yeni sözleşme imzaladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 2002 doğumlu Arda Özçimen'in sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Futbola Fethiyespor'da başladıktan sonra 2013-2014 sezonunda Göztepe altyapısına transfer olan Arda Özçimen, 2018'de profesyonel sözleşme imzalamıştı. Arda Özçimen çeşitli yaş kategorilerinde 29 kez milli formayı giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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