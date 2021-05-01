Göztepe, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 39. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşma için son çalışmasını yaptı.

Süper Lig'in 39. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşma için son çalışmasını yaptı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, idmanı taktik çalışma ile tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekipte adduktör kas ödemi ve diz zorlanması tespit edilen Cherif Ndiaye, sol ayak bileğinde ödem bulunan Zlatko Tripic, sağ diz zorlanmasına bağlı ödem tespit edilen Peter Zulj, bel ağrısı ve sakrum kemik ödemi bulunan Dzenan Burekovic ve dış yan bağında gerilme ve ödem tespit edilen Balazs Megyeri antrenmanda yer almadı.

Göztepe kafilesi karşılaşma için hava yoluyla Antalya'ya hareket etti.

Yarın saat 16.00'da Antalya Stadı'nda oynanacak Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz