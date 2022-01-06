Göztepe, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresinin ilk maçında 9 Ocak Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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