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Göztepe, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Göztepe, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresinin ilk maçında 9 Ocak Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresinin ilk maçında 9 Ocak Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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