Göztepe, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
Süper Lig'in ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Göztepe, yaptığı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Göztepe, yaptığı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı futbolcular, Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde sabah antrenmanında salonda kuvvet ve core antrenmanı gerçekleştirdi.
Akşam idmanında ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yapan oyuncular, savunma ve hücum varyasyonları üzerinde durdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz