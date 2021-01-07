Göztepe, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
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Göztepe, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

07.01.2021 14:25 | Son Güncelleme: 07.01.2021 14:28
Göztepe, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig 18. hafta mücadelesinde 9 Ocak Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig 18. hafta mücadelesinde 9 Ocak Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Ligde dün konuk olduğu Trabzonspor'a 1-0 yenilen Göztepe'de oyuncular, Antalyaspor maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda dünkü karşılaşmada uzun süre forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

Sarı-kırmızılı ekipte Alpaslan Öztürk, takımdan ayrı çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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