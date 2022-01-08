Göztepe, Antalyaspor maçına hazır
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Spor Toto Süper Lig'de yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'de yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde dar alanda oyun gerçekleştirdi.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında hakem Hüseyin Göçek görev yapacak.
Öte yandan yarın 10.00-18.00 saatlerinde stat önündeki taraftar meydanında aşı çadırı kurulacak. Saat 14.00'e kadar hatırlatma aşısını yapabilecek taraftarlar maça girebilecek.
AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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