Göztepe, Antalyaspor maçına hazır
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Göztepe, Antalyaspor maçına hazır

Göztepe, Antalyaspor maçına hazır
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig'in ilk haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in ilk haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra yarınki maçın taktiği üzerinde çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekipte sağ ayak bileğinden sakatlık geçiren Marko Mihojevic ve sol bacak soleus yaralanması bulunan Dzenan Burekovic'in tedavileri devam ediyor. Adduktor kas yaralanması tedavisi tamamlanan Kubilay Sönmez takıma adaptasyon çalışmalarına başladı.

Göztepe, saat 22.00'de hava yoluyla Antalya'ya giderek kampa girecek.

Antalya Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını hakem Yasin Kol görev yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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