Göztepe - Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Göztepe - Antalyaspor hangi kanalda? Göztepe - Antalyaspor şifresiz canlı izle!
Süper Lig tüm hızıyla devam ederken sporseverler Göztepe - Antalyaspor maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Göztepe - Antalyaspor maçı hangi kanalda? Göztepe - Antalyaspor şifresiz canlı izlenecek mi? Göztepe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Meraka beklediği maçta Göztepe - Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Göztepe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe - Antalyaspor maçı hangi kanalda, hakemi kim? Göztepe - Antalyaspor şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar haberimizde...
GÖZTEPE - ANTALYASPOR ŞİFRESİZ CANLI YAYINLANACAK MI?
Göztepe - Antalyaspor maçı ücretli yayın platformu, BeinSport'tan yayınlanacak.
GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Göztepe ile Antalyaspor arasındaki Spor Toto Süper LigMaçı Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir'da oynanacak.
GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?
Göztepe-Antalyaspor Maçı 09 Ocak Cumartesi günü oynanacak.
GÖZTEPE – ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Göztepe-Antalyaspor Maçı 16:00'da başlayacak.