Göztepe - Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Göztepe - Antalyaspor hangi kanalda? Göztepe - Antalyaspor şifresiz canlı izle!
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Göztepe - Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Göztepe - Antalyaspor hangi kanalda? Göztepe - Antalyaspor şifresiz canlı izle!

09.01.2021 14:56 | Son Güncelleme: 09.01.2021 15:02
Göztepe - Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Göztepe - Antalyaspor hangi kanalda? Göztepe - Antalyaspor şifresiz canlı izle!

Süper Lig tüm hızıyla devam ederken sporseverler Göztepe - Antalyaspor maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Göztepe - Antalyaspor maçı hangi kanalda? Göztepe - Antalyaspor şifresiz canlı izlenecek mi? Göztepe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Meraka beklediği maçta Göztepe - Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Göztepe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe - Antalyaspor maçı hangi kanalda, hakemi kim? Göztepe - Antalyaspor şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar haberimizde...

GÖZTEPE - ANTALYASPOR ŞİFRESİZ CANLI YAYINLANACAK MI?

Göztepe - Antalyaspor maçı ücretli yayın platformu, BeinSport'tan yayınlanacak.

GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Göztepe ile Antalyaspor arasındaki Spor Toto Süper LigMaçı Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir'da oynanacak.

GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Göztepe-Antalyaspor Maçı 09 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

GÖZTEPE – ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Göztepe-Antalyaspor Maçı 16:00'da başlayacak.

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