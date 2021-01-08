Göztepe, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı
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Göztepe, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı

08.01.2021 17:13 | Son Güncelleme: 08.01.2021 17:16
Göztepe, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 18. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Göztepe bu karşılaşmanın son idmanını gerçekleştirdi.

Süper Lig'in 18. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Göztepe bu karşılaşmanın son idmanını gerçekleştirdi.

Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekipte tedavisi devam eden Alpaslan Öztürk çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında hakem Mert Güzenge görev yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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