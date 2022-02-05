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Göztepe, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı

AA, Ali Korkmaz - Spor
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Göztepe, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındaki İzmir derbisinde yarın Altay'ı konuk edecek Göztepe, bu müsabaka öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındaki İzmir derbisinde yarın Altay'ı konuk edecek Göztepe, bu müsabaka öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra duran top organizasyonları üzerinde durdu.

Sarı-kırmızılı ekipte Kovid-19 testi pozitif çıkan 1 futbolcu dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Satışa çıkan tüm biletlerin tükendiği Göztepe-Altay müsabakası yarın saat 19.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Göztepe, İzmir, Altay, Spor, Haber

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