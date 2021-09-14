Göztepe, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Cuma günü Altay'a konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Cuma günü Altay'a konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından orta ve şut çalışmaları gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra Altay maçının taktiği üzerinde durdu.
Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını yarın sürdürecek.
AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri