Göztepe, Altay maçının hazırlıklarına devam etti
Spor Toto Süper Lig'de 6 Şubat Pazar günü İzmir derbisinde Altay'la karşılaşacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarına devam etti.
İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 6 Şubat Pazar günü İzmir derbisinde Altay'la karşılaşacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarına devam etti.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından istasyon çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, idmanı kuvvet ve koordinasyon çalışmaları ile tamamladı.
Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri