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Göztepe, Altay maçının hazırlıklarına başladı

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Göztepe, Altay maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Cuma günü Altay ile karşılaşacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Cuma günü Altay ile karşılaşacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de dün konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek bu sezon ilk galibiyetini alan Göztepe, Altay maçı için ilk çalışmasını ara vermeden yaptı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde gerçekleşen antrenmanda dünkü müsabakada uzun süre forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer gruptaki futbolcular ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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