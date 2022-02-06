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Göztepe-Altay maçının ardından

AA, Ali Korkmaz - Spor
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Göztepe-Altay maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'deki İzmir derbisinde Altay'a 2-0 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, yakalanan fırsatları değerlendiremediklerini kaydetti.

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'deki İzmir derbisinde Altay'a 2-0 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, yakalanan fırsatları değerlendiremediklerini kaydetti.

El Maestro, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, çok üzgün olduklarını söyledi.

Bu mağlubiyetin diğer maçlardan daha acı bir sonuç olduğunu belirten El Maestro, "Sızlanacak halimiz yok. Biz profesyoneliz ve her maç 3 puan değerinde. İlk yarıda kendi oyunumuzu sahaya yansıttık. Kaçan şanslar için ağlamayacağız. Bazen olabiliyor. Yediğimiz gol ve penaltı bizim için şanssızlıktı." ifadelerini kullandı.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Göztepe, İzmir, Altay, Spor, Haber

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