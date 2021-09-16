Göztepe, Altay karşısında 3 puan arayacak
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Süper Lig'de ilk galibiyetini geçen hafta alan Göztepe, 5. hafta mücadelesinde yarın derbide deplasmanda Altay'la karşılaşacak.
Süper Lig'de ilk galibiyetini geçen hafta alan Göztepe, 5. hafta mücadelesinde yarın derbide deplasmanda Altay'la karşılaşacak.
Bu sezon galip gelemediği ligin ilk 3 haftasında 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Göztepe, geçen hafta yeni teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek ligde ilk galibiyetine ulaştı.
Ligde 5. haftaya 5 puan ve averajla 12. sırada giren Göztepe, yarın saat 20.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaşacağı Altay'ı yenip üst üste ikincini galibiyetini almak için mücadele edecek.
Sarı-kırmızılı ekipte Altay maçı öncesinde Marko Mihojevic ve Murat Paluli'nin sakatlıkları bulunuyor.
AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri