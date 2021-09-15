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Göztepe, Altay derbisine odaklandı

AA / Haydar Toprakçı - Haberler | Spor
Göztepe, Altay derbisine odaklandı

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Cuma günü Altay ile yapacakları maça ilişkin, "Oyuncularımızla bu maçta alınacak 3 puanın normal bir galibiyetten daha sevindirici olacağını, olası bir durumda da normal bir mağlubiyetten daha üzücü olacağını paylaştık.

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Cuma günü Altay ile yapacakları maça ilişkin, "Oyuncularımızla bu maçta alınacak 3 puanın normal bir galibiyetten daha sevindirici olacağını, olası bir durumda da normal bir mağlubiyetten daha üzücü olacağını paylaştık. Hepimiz bu görüşte mutabıkız. Ona göre de bu maça değer veriyoruz." dedi.

Adnan Süvari Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Maestro, Medipol Başakşehir maçında elde ettikleri galibiyetin sevindirici olduğunu vurguladı.

Çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Maestro, "Şu ana kadar yaşananlardan dolayı çok mutluyum. İyi çalışıyoruz, iyi işler yapıyoruz, maalesef futbolda bazen iyi çalışmak iyi sonuçlar getirmeyebiliyor ama biz iyi bir sonuç aldık, bundan dolayı çok mutluyuz. Aynı şekilde çalışmaya ve antrenmanlarımıza devam edeceğiz. Bunun sonucunda da umuyorum iyi sonuçlar gelmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Derbilerin değerli olduğunu ifade eden Maestro, bir haftadır kentte bulunduğunu ancak Göztepe, Altay ve diğer İzmir kulüpleri hakkında bilgi sahibi olduğunu aktardı.

Altay maçının önemini bildiğini dile getiren Maestro, şöyle konuştu:

"Oyuncularımızla bu maçta alınacak 3 puanın normal bir galibiyetten daha sevindirici olacağını, olası bir durumda da normal bir mağlubiyetten daha üzücü olacağını paylaştık. Hepimiz bu görüşte mutabıkız. Ona göre de bu maça değer veriyoruz. Müsabaka öncesi 2 önemli eksiğimiz var. Özellikle Murat hem genel anlamda hem de takımımız içerisindeki pozisyonuna baktığımızda bizim için önemli bir eksik. Ama yedeklerimiz de en iyi şekilde hazır. Çok iyi bir takıma sahibiz. Yedeklerimizin, 11'de fırsat bulup eksik oyuncularımızın yokluğunu bize hissettirmeyecek derecede hazır olup sahada olacaklarına inanıyorum."

Takım kaptanı Halil Akbunar da Medipol Başakşehir maçında ihtiyaçları olan 3 puanı aldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Altay maçına iyi hazırlandıklarını anlatan Halil Akbunar, şunları kaydetti:

"Derbiler herkes için çok heyecanlı geçiyor ve çok güzel bir anı kalıyor. 3 puanla ayrılırsak her şey çok daha güzel oluyor. Öncelikle şehrimiz için çok güzel bir karşılaşmaya çıkacağız. Umuyorum ki cuma günü futbolun güzel yanlarından bahsedilir. Göztepe zaten her maça kazanmak için çıkıyor, hedefimiz 3 puanı almak ve taraftarımızı, sevenlerimizi mutlu etmek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda kendimizi misafir gibi hissetmeyeceğiz. O statta 3 yıl oynadık. Bornova'da takımım adına ilk ve son golü ben attım. Kupada da ilk golü ben atmıştım. Orayı deplasman olarak görmüyorum, kendi evimizdeymiş gibi oynayacağız. Göztepe büyük bir camia, kazanmak için sahaya çıkacağız." ???????

AA / Haydar Toprakçı - Spor Haberleri
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