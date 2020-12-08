Göztepe, Alper Aşkın ile profesyonel sözleşme imzaladı
08.12.2020 17:47 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:50
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 19 yaşındaki Alper Aşkın'ı profesyonel yaptı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 19 yaşındaki Alper Aşkın'ı profesyonel yaptı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 2012'den bu yana sarı-kırmızılı takımın altyapısında forma giyen savunma oyuncusuyla 2024-2025 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada Alper Aşkın'a başarılar dilendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz