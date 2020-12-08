Göztepe, Alper Aşkın ile profesyonel sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 19 yaşındaki Alper Aşkın'ı profesyonel yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 19 yaşındaki Alper Aşkın'ı profesyonel yaptı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 2012'den bu yana sarı-kırmızılı takımın altyapısında forma giyen savunma oyuncusuyla 2024-2025 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada Alper Aşkın'a başarılar dilendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz