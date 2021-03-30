Alpaslan Öztürk'ün milli takım sevinci kameralara yansıdı

Süper Lig ekibi Göztepe, milli oyuncusu Alpaslan Öztürk'ün 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri üçüncü maçında bugün Letonya ile karşılaşacağı maç için Türkiye A Milli Futbol Takımı için davet aldığı telefon konuşmasının güvenlik kamerasına yansıdığı görüntülerini paylaştı.
A Milli Takım'a çağrılan Alpaslan Öztürk sevinçten havalara uçtu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Süper Lig ekibi Göztepe, milli oyuncusu Alpaslan Öztürk'ün 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri üçüncü maçında bugün Letonya ile karşılaşacağı maç için Türkiye A Milli Futbol Takımı için davet aldığı telefon konuşmasının güvenlik kamerasına yansıdığı görüntülerini paylaştı.
Kulüp binasına giriş yaptığı sırada telefonla konuşan ve A Milli Takım'a davet edildiğini öğrenen Alpaslan Öztürk'ün büyük sevinç yaşadığı görüntüler sarı kırmızılı takımın sosyal medyasından paylaşıldı.
- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı