Alpaslan Öztürk'ün milli takım sevinci kameralara yansıdı
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Alpaslan Öztürk'ün milli takım sevinci kameralara yansıdı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Alpaslan Öztürk'ün milli takım sevinci kameralara yansıdı

Süper Lig ekibi Göztepe, milli oyuncusu Alpaslan Öztürk'ün 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri üçüncü maçında bugün Letonya ile karşılaşacağı maç için Türkiye A Milli Futbol Takımı için davet aldığı telefon konuşmasının güvenlik kamerasına yansıdığı görüntülerini paylaştı.

A Milli Takım'a çağrılan Alpaslan Öztürk sevinçten havalara uçtu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
A Milli Takım'a çağrılan Alpaslan Öztürk sevinçten havalara uçtu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

Süper Lig ekibi Göztepe, milli oyuncusu Alpaslan Öztürk'ün 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri üçüncü maçında bugün Letonya ile karşılaşacağı maç için Türkiye A Milli Futbol Takımı için davet aldığı telefon konuşmasının güvenlik kamerasına yansıdığı görüntülerini paylaştı.

Kulüp binasına giriş yaptığı sırada telefonla konuşan ve A Milli Takım'a davet edildiğini öğrenen Alpaslan Öztürk'ün büyük sevinç yaşadığı görüntüler sarı kırmızılı takımın sosyal medyasından paylaşıldı.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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