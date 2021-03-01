Göztepe, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ligde dün konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini elde eden sarı-kırmızılı ekip, Aytemiz Alanyaspor maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanda dünkü müsabakada uzun süre forma giyenler yenileme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise 5'e 2 pas ve top kapma çalışmasının ardından dar alanda oyun çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Yarın izin yapacak Göztepeli futbolcular 3 Mart Çarşamba günkü antrenmanın ardından Alanya'ya gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz