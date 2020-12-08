Göztepe, Alanyaspor maçına hazır
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Göztepe, Alanyaspor maçına hazır

08.12.2020 18:53 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:56
Göztepe, Alanyaspor maçına hazır

Süper Lig 7. hafta erteleme maçında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig 7. hafta erteleme maçında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra duran top organizasyonları üzerinde durdu.

Lamine Gassama'nın çalışmalarına takımdan ayrı devam ettiği Göztepe'de Ideye Brown antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Göztepe ile Aytemiz Alanyaspor arasında Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 18.30'da başlayacak müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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