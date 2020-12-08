Göztepe - Alanyaspor maçı ne zaman? Göztepe - Alanyaspor maçı muhtemel ilk 11'leri!

Merakla beklenen Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Göztepe - Alanyaspor maçı ne zaman?Göztepe - Alanyaspor maçı muhtemel ilk 11'leri!

GÖZTEPE - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak Göztepe-Aytemiz Alanyaspor müsabakasında hakem Ali Şansalan düdük çalacak. 8 Aralık günü oynanacak maç, seyircisiz olacak.

GÖZTEPE - ALANYASPOR TAKIMLARI!

İlk mağlubiyetini 5 Aralık Cumartesi günkü Gençlerbirliği maçında 2-1'lik skorla alan Aytemiz Alanyaspor ise maç eksiği ve averajla lider durumda bulunuyor. Aytemiz Alanyaspor'la Süper Lig'de 6 maça çıkan İzmir temsilcisi bu müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Toplam 11 gol atıp, kalesinde 10 gol gören sarı-kırmızılı ekip, yenilmediği 3 iç saha maçında 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.