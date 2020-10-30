Göztepe Alanyaspor maçı iptal mi edildi? Göztepe Alanyaspor maçı ertelendi mi?

Süper Lig'in 7. haftasında İzmir'de karşı karşıya gelecek olan Göztepe Alanya maçı ertelendi mi? 30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Türkiye Futbol Federasyonu açıklama yaptı. Göztepe Alanyaspor maçı ertelendi mi? Menemenspor-Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor , Bergama Belediyespor-Kozan Spor FK maçı ertelendi mi?

Sisam Adası merkez üslü olan İzmir ve geniş çevrede hissedilen deprem sonrası, Türkiye Futbol Federayonu İzmir'i temsil eden takımların maçları hakkında son dakika açıklaması yaptı. Göztepe Alanyaspor maçı ertelendi mi?

GÖZTEPE ALANYASPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

TFF'den gelen açıklamaya göre İzmir'deki deprem nedeniyle 4 maç ertelendi.

Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle profesyonel liglerde İzmir'i temsil eden takımların 31 Ekim Cumartesi günü oynayacağı 4 karşılaşma ertelendi.

Süper Lig'de Göztepe – Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig'de Menemenspor-Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Misli.com 3. Lig'deki Bergama Belediyespor-Kozan Spor FK müsabakaları ileri bir tarihte yapılacak.