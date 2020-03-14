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Kasımpaşa, İzmir, Spor

Göztepe ağır yaralı

Süper Lig'de Kasımpaşa'ya da deplasmanda 2-0 mağlup olan Göztepe kötü gidişatını durduramadı.

14.03.2020 12:49 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:49
Göztepe ağır yaralı

Süper Lig'de Kasımpaşa'ya da deplasmanda 2-0 mağlup olan Göztepe kötü gidişatını durduramadı. İstanbul'dan eli boş dönen sarı-kırmızılılar, üst üste 3'üncü maçını da puansız bitirip Avrupa kupalarına katılma yolunda ağır darbe yedi. Son olarak 4 hafta önce dış sahada İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 mağlup eden İzmir ekibi, Gaziantep Futbol Kulübü, Hes Kablo Kayserispor, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa müsabakalarından sadece 1 puan çıkarabildi. Göztepe son 3 müsabakasında gol dahi atamazken, oynanan kötü futbol taraftarı hayal kırıklığına uğrattı. 

Göztepe'de Süper Lig kariyerine çok iyi bir başlangıç yapan teknik direktör İlhan Palut da son haftalardaki kadro tercihlerinden dolayı eleştirilmeye başlandı. Göztepe, bu sezon ilk defa 3 maçını art arda kaybetti. Sezon başında ilk 4 haftayı 2 mağlubiyet ve 2 beraberlikle tamamlayan İzmir temsilcisi, en kötü serisini yaptı. Küme düşme korkusu yaşamayan ancak hedefsiz kalan Göztepe salı günü erteleme müsabakasında Gürsel Aksel Stadı'nda Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Maç koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle seyircisiz oynanacak. 

KABUS DEVAM ETTİ 

Göztepe'nin Kasımpaşa kabusu bu maçla da sürdü. Tarihinde rakibini hiç deplasmanda yenemeyen Göztepe, 2017-2018'den bu yana da Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında çıktığı 6 maçın 5'ini kaybetmiş oldu. Lacivert-beyazlılara karşı sadece 1 kez beraberlik alabilen Göztepe bu periyotta Kasımpaşa'ya 3 gol atarken, kalesinde ise 14 gol gördü. 


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Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: DHA

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