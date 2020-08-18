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Göztepe, Afyonkarahisar'daki ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Afyonkarahisar kampındaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Göztepe, Afyonkarahisar'daki ilk antrenmanına çıktı
18.08.2020 22:23 | Son Güncelleme: 18.08.2020 23:10

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Afyonkarahisar kampındaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Göztepe Kulübünün açıklamasında, Kocatepe Spor Kompleksi'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda futbolcuların, kuvvet koşusu yaptığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı ekipte tedavisi devam eden Halil Akbunar'ın ise takımdan ayrı çalıştığı bildirildi.

Kaynak: AA

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