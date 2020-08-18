Göztepe, Afyonkarahisar'daki ilk antrenmanına çıktı
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Afyonkarahisar kampındaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
18.08.2020 22:23 | Son Güncelleme: 18.08.2020 23:10
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Afyonkarahisar kampındaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Göztepe Kulübünün açıklamasında, Kocatepe Spor Kompleksi'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda futbolcuların, kuvvet koşusu yaptığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı ekipte tedavisi devam eden Halil Akbunar'ın ise takımdan ayrı çalıştığı bildirildi.
Kaynak: AA