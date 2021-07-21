Göztepe Ademi'yi bekliyor
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Göztepe Ademi'yi bekliyor

Göztepe Ademi'yi bekliyor
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

SÜPER Lig'de yeni sezon kampında transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Fanerbahçe'den bir oyuncuyu daha listesine ekledi.

SÜPER Lig'de yeni sezon kampında transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Fanerbahçe'den bir oyuncuyu daha listesine ekledi. Sarı-lacivertlilerden daha önce stoper Zanka ve kanat Sinan'la ilgilenen sarı-kırmızılıların santrfor Kemal Ademi'yi de düşündüğü vurgulandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın raporunu bekleyen Göztepe'nin şartların oluşması halende Ademi'ye imza attıracağı kaydedildi. Öncelikle Nijeryalı golcüsü Brown Ideye'yi elden çıkarmak isteyen sarı-kırmızılılar, Ademi transferinde yol haritasını belirleyeceği ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış

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