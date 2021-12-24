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Göztepe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

Göztepe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu ve sezonun ilk yarısının son haftasında 26 Aralık Pazar günü Adana Demirspor'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu ve sezonun ilk yarısının son haftasında 26 Aralık Pazar günü Adana Demirspor'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ligde dün deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Göztepe, Adana Demirspor maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde yapılan antrenmanda dünkü müsabakada forma giyenler yenileme çalışması yaptı. Diğer gruptaki oyuncular ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

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AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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