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Göztepe Adana Demirspor maçının biletleri satışa çıkıyor

Göztepe Adana Demirspor maçının biletleri satışa çıkıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Göztepe'nin, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk edeceği Adana Demirspor maçının biletleri yarın satışa çıkıyor.

Göztepe'nin, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk edeceği Adana Demirspor maçının biletleri yarın satışa çıkıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe, 26 Aralık Pazar günü Adana Demirspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde bilet fiyatları belirlendi. Karşılaşmanın biletleri 23 Aralık Perşembe günü saat 11.00'de Passolig sistemi üzerinden satışa çıkacak.

Mücadelenin bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori: 400 TL + 36 TL Passolig Hizmet Bedeli

2. Kategori: 350 TL + 31.5 TL Passolig Hizmet Bedeli

3. Kategori: 100 TL + 9 TL Passolig Hizmet Bedeli

4. Kategori: 75 TL + 7 TL Passolig Hizmet Bedeli

5. Kategori: 50 TL + 4.5 TL Passolig Hizmet Bedeli

6. Kategori: 25 TL + 2,5 TL Passolig Hizmet Bedeli - İZMİR

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