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Göztepe-Adana Demirspor maçının ardından

Göztepe-Adana Demirspor maçının ardından
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, "Bu atmosferde aldığımız beraberliği agresif ve iyi oynayan bir rakibe karşı iyi olarak değerlendirmek lazım." dedi.

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, "Bu atmosferde aldığımız beraberliği agresif ve iyi oynayan bir rakibe karşı iyi olarak değerlendirmek lazım." dedi.

Montella, karşılaşmadan sonra katıldığı basın toplantısında, güzel bir ortamda iyi bir maç çıkardıklarını söyledi.

Öne geçtikten sonra skoru artırma şansı da bulduklarını kaydeden Montella, "Galibiyetin tadını alacakken talihsiz bir golle maç berabere bitti. Bu atmosferde aldığımız beraberliği agresif ve iyi oynayan bir rakibe karşı iyi olarak değerlendirmek lazım." ifadelerini kullandı.

Montella, gösterdikleri performansa göre sıralamadaki yerlerini hak ettiklerini belirterek, "Bu yolda devam etmek, bireysel olarak futbolcuları geliştirmek ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışacağız." diye konuştu.

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AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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