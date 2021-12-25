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Göztepe, Adana Demirspor maçına hazır

Göztepe, Adana Demirspor maçına hazır
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Adana Demirspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Adana Demirspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından orta ve şut çalışmaları yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktiksel oyun oynadı.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Adana Demirspor karşılaşmasında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

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AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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