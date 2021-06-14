Göztepe, 96 yaşında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Göztepe, 96 yaşında

Göztepe, 96 yaşında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Göztepe Spor Kulübü, 96. yaşını kutluyor.

Göztepe Spor Kulübü, 96. yaşını kutluyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar saat 21.30'da Mustafa Kemal Sahi Bulvarı'nda meşaleler yakarak takımlarının 96 yaşını kutlayacak.

İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe, 96. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. 14 Haziran 1925 tarihinde kurulan sarı-kırmızılı kulüp, 96. yaşını pandemi önlemleri altında kutlayacak. Sarı-kırmızılı kulüpte yönetim, Gürsel Aksel Stadyumu'nda müzikli ve ışık gösterili kutlama organizasyonu gerçekleştirilecek. Göztepeli taraftarlar ise Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda toplanacak. Saatler 21.30'u gösterdiğinde sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftarlar sahil şeridinden meşaleler yakarak geceyi aydınlatacak. Kutlamalarda havai fişek kullanılmayacak. Saat 22.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle kutlamalar kısa sürecek.

Göztepe, geçtiğimiz yıl 95. yaşını pandemi önlemleri sebebiyle stadyumda meşale yakarak kutlamış, kutlamalara taraftarlar katılamamıştı. - İZMİR

Göztepe, 96 yaşında
Göztepe, 96 yaşında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Akşam 22.00'de gündüz maçı
Akşam 22.00'de gündüz maçı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nur Sürer Atilla Taş Hande Erçel Selma Ergeç
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Emre Belözoğlu Roberto Mancini Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Göztepe, 96 yaşında - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 10:52:34. #1.15#

title