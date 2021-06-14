Göztepe 96'ncı yaşını büyük coşkuyla kutladı
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Göztepe 96'ncı yaşını büyük coşkuyla kutladı

Göztepe 96'ncı yaşını büyük coşkuyla kutladı
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe 96'ncı kuruluş yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutladı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe 96'ncı kuruluş yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutladı.

Saat 19.25'te Güzelyalı Sahili'nde toplanmaya başlayan sarı-kırmızılılar saat 21.30'u gösterdiğinde binlerce meşale yakarak renkli görüntüler oluşturdu. Tezahüratlarla ortalığı inleten taraftarlar meşale şovun ardından ışık gösterileriyle ve müzik gösterileriyle coştu. Göztepe yönetimi ve sporcular ise Gürsel Aksel Stadı'nda 96'ncı yıl coşkusunu yaşadı. Kurmaylar ve sporcular stadın çatısında meşale yaktı. Koronavirüs salgını nedeniyle saat 22.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte taraftarlar evlerine geçti. İzmir Körfezi'nde bir teknenin yeşil-kırmızı renklerle açılması üzerine Göztepeli taraftarlar büyük tepki gösterdi, tekneye fişekler atıldığı görüldü. Tekne ardından ışıkları kapatıp alandan uzaklaştı.

- İzmir

Göztepe 96'ncı yaşını büyük coşkuyla kutladı
Göztepe 96'ncı yaşını büyük coşkuyla kutladı
Göztepe 96'ncı yaşını büyük coşkuyla kutladı
Göztepe 96'ncı yaşını büyük coşkuyla kutladı
Göztepe 96'ncı yaşını büyük coşkuyla kutladı
Göztepe 96'ncı yaşını büyük coşkuyla kutladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış

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