Göztepe 95'inci yaşını kutladı SPOR Göztepe 95'inci yaşını kutladı Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 95. kuruluş yıldönümünü bu yıl dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle geçmiş yıllara göre farklı kutladı.



SPOR Göztepe 95'inci yaşını kutladı



Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 95. kuruluş yıldönümünü bu yıl dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle geçmiş yıllara göre farklı kutladı. Her yıl Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda binlerce taraftarın katılımıyla geleneksel olarak yapılan meşale şovu bu yıl sembolik olarak kulübün yeni evi Gürsel Aksel Stadı'nda gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle tarafların yer alamadığı kutlamalarda, ilk meşaleyi sağlık personeli yaktı. Saha ortasında Başkanvekili Talat Papatya, Göztepeli doktorlar Emin Akıncıoğlu, Ömür Düzgünel, Yiğit Uyanıkgil, Özer Makay, Göztepe Sağlık Kurulu Başkanı Emin Bal ve Göztepe Kulüp Doktoru Halil Polat'ın yanı sıra koronavirüs salgınını yenen taraftar Tuğçe Çakır Özer ile sporcular Ferhat Arıcan, Caner Türk ve Duru Kutluoğlu meşale yaktı. Saatler 22.00'yi gösterdiğinde ışık ve müzik gösterileriyle birlikte stadın çatısındaki yürüyüş parkuruna yerleştirilen insansız ateşleme sistemiyle bin 925 adet meşale yakıldı.

Pandemi nedeniyle geçmiş yıllardan farklı olarak gerçekleştirilen kuruluş yıldönümü kutlamalarında, taraftarların bir araya gelmemesi için gün boyunca uyarılar yapıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de stat ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak taraftarların toplanmalarına izin vermedi. Buna rağmen bazı taraftarların sahilde meşale yaktıkları görüldü.

BARCELONA'DAN TEBRİK

Göztepe'nin kuruluş yıldönümü sebebiyle birçok kulüp sosyal medyada tebrik mesajı paylaştı. Trabzonspor, Sakaryaspor, Manisa FK ve Altınordu'nun yanı sıra İspanyol devi Barcelona'nın Türkiye resmi sitesinden de sarı-kırmızılı takımın doğum günü kutlandı. Barcelona'nın Türkiye'deki sosyal medya sayfasında yayınlanan kutlama mesajında, 'Fuar Şehirleri Kupası'nın en başarılı ekibi Barcelona'dan bu turnuvada yarı finale çıkarak Türk futbolunda bir ilki başaran takımına; Nice yıllara, Göz Göz Göztepe' mesajına yer verildi. İzmir ekibine de bu mesaja, 'Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale çıkarak Türk futbolunda bir ilki başaran Göztepe'den, bu turnuvanın en başarılı ekibine teşekkür' paylaşımında bulunuldu.

BU SENE BURUK BİR DOĞUM GÜNÜ YAŞIYORUZ

Göztepe Başkanvekili Talat Papatya, bu yıl gerçekleştirilen kutlamayı sağlık çalışanlarına ithaf ettiklerini söyledi. Papatya, 'İnsanlar, doğum günlerinde heyecanlanır ancak kulübümüz doğum günü olunca heyecanımız daha da artıyor. Bu sene biraz buruk bir doğum günü kutluyoruz. Pandemi sürecinden dolayı diğer ülkelere göre sağlık çalışanlarımız çok iyi bir performans sergiledi. 2006 yılından bu yana taraftarlarımızın Güzelyalı sahilinde yaktığı meşale sönmesin diye her geçen yıl festival havasına bürünen kutlamamızı bu yıl sembolik olarak stadımızda yapıyoruz. İlk meşalemizi de bu süreçte canlarını dişine takan sağlık çalışanlarımız yakacak. Ardından da çeşitli kategorilerde mücadele eden sporcularımız ve kötü hastalığı Göztepe'nin isyan ruhuyla yenen bir kadın taraftarımız da burada olacak. Bu sene meşaleyi onlar yakacak biz de eşlik edeceğiz. Fiziken uzak olsak da gönlümüz taraftarımızla beraber. Ben de tüm sağlık çalışanlarımıza bu vesileyle teşekkür ediyorum' dedi.

GÖZTEPE'NİN AVRUPA'DA TANINIRLIĞI ARTACAK

Barcelona Türkiye resmi hesabı tarafından Göztepe'nin 95. Kuruluş yıldönümü kutlanması hakkında da konuşan Papatya, 'Başkanımız göreve geldiğinde takımımız 2. Lig'de olmasına rağmen 'Avrupa'da tanınan Göztepe' hedefini koymuştu. Bugün Barcelona'nın yanı sıra birkaç Avrupa takımından da kutlama mesajı alınca başkanımızın sözlerinin yerine gelmeye başladığını görüyoruz. Göztepe'nin, Avrupa'da tanınırlığını arttırması kaçınılmaz son olacaktır. Buradan gidecek olan Avrupa takımlarının Göztepe'nin atmosferini her yerde anlatacaklarını hem hayal ediyorum hem de inanıyorum? ifadelerini kullandı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle Gürsel Aksel Stadı'nın keyfini çıkaramadıklarını belirten Papatya, 'Stadımızı gördükçe ellerimiz havaya açıp şükrediyorum. Çünkü 95 yıldır bu stadın özlemini çekiyorduk. Bu süreç bizi stat konusunda çok etkiledi. Stadımızın keyfini çıkaramadık. Taraftarlarımızla burada olmayı çok özledik. İnşallah bu kutlamaları önümüzdeki yıllarda daha da büyüterek İzmir Festivali haline getireceğiz' diye konuştu.

- İzmir

Kaynak: DHA