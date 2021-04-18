Göztepe, 7'nci kez ilk golü attığı bir karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı
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Göztepe, 7'nci kez ilk golü attığı bir karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı

Göztepe, 7'nci kez ilk golü attığı bir karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Galatasaray karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen 3-1 mağlup olan Göztepe, 7'nci kez ilk golü attığı bir karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı.

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Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Galatasaray karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen 3-1 mağlup olan Göztepe, 7'nci kez ilk golü attığı bir karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı.

Göztepe, Galatasaray karşısında 9. dakikada Fouseni Diabate'nin golüyle üstünlük sağlamasına karşın, mücadeleyi 3-1 kaybederek 35. haftayı 46 puanla 10. sırada tamamladı.

Bu sezon 7'nci kez aynı talihsizliği yaşayan Göztepe, bu müsabakalarda 5 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Öne geçmesine karşın kazanamadığı maçlarda, Helenex Yeni Malatyaspor'la 1-1 ve 2-2, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fatih Karagümrük ve Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'a 2-1, Galatasaray'a da 3-1 mağlup oldu.

Ligde, 20 Nisan Salı günü Fatih Karagümrük'e konuk olduktan sonra 37. haftayı bay geçecek Göztepe, 38. haftada 28 Nisan Çarşamba günü Trabzonspor'u ağırlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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