Göztepe, 5 maç sonra kaybetti
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Göztepe, 5 maç sonra kaybetti

15.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:21
Göztepe, 5 maç sonra kaybetti

Süper Lig'de deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olan Göztepe'nin 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Süper Lig'de deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olan Göztepe'nin 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Ligde Gaziantep FK'ye 2-0 yenilmesinin ardından Medipol Başakşehir (2-1), Fenerbahçe (1-0), Kasımpaşa (1-0) maçlarını kayıpsız geçen Göztepe, Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup eden Göztepe, 5 maç aradan sonra MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenildi.

MKE Ankaragücü yenilgisiyle 39 puanda kalan sarı-kırmızılı ekip 9. sıradaki yerini korudu.

Ligde 5 maç sonra gol atamayan ve sahadan puansız ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 31. haftada 20 Mart Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Göztepe'de gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Alpaslan Öztürk bu maçta forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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