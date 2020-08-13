Göztepe 4 yıl içinde Sultanlar Ligine çıkmayı hedefliyor Göztepe Voleybol Şube Sorumlusu Hüsnü Öztuncel, 4 yıl içinde Kadınlar Voleybol 1. Liginden Sultanlar Ligine çıkmayı hedeflediklerini bildirdi.

Göztepe Voleybol Şube Sorumlusu Hüsnü Öztuncel, 4 yıl içinde Kadınlar Voleybol 1. Liginden Sultanlar Ligine çıkmayı hedeflediklerini bildirdi.

Öztuncel, yaptığı yazılı açıklamada, takımın yol haritası konusunda 8 kişilik bir grupla çalışma yürüttüklerini belirtti.

Derya Özyürek, Koray Ertaş, Atakan Atalar, Ömür Nemli, Akın Yorulmaz, Volkan Onur Gürsoy, Şahin Özcan ve kendisinden oluşan ekibin Başkan Mehmet Sepil ile bir araya geldiğini kaydeden Öztuncel, "Bu toplantı esnasında tüm projelerimizi, başkanımızın kriterlerini ve olmazsa olmaz konuları paylaştık. En önemli düşünce olarak bizim hedefimizin Sultanlar Ligi'ne çıkmak olduğunu söyledik. Tabii ki bunun bugünden yarına değil 4 yıllık bir süreç içerisinde olmasını gerektiğini söyledik. Bu düşünce başkanımız tarafından son derece olumlu karşılandı."

Kaynak: AA