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Göztepe 3 puan için Rize'de terleyecek

Göztepe 3 puan için Rize'de terleyecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 yenerek kötü gidişatına son veren Göztepe yarın düşme hattındaki rakiplerinden sonuncu sıradaki Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 yenerek kötü gidişatına son veren Göztepe yarın düşme hattındaki rakiplerinden sonuncu sıradaki Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı'nda Erkan Özdamar'ın yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak. Konuk Göztepe'de kart cezalısı Nwobodo ile Berkan forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Kerim ve Mihojevic de kafilede yer alamayacak.

Sıralamada 14 puanla 17'nci basamakta yer alan Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, 10 puanlı Rize önünde çok kritik bir mücadeleye çıkacaklarını söyledi. Son 3 maçta takımının hem oyun hem de sonuç olarak iyi işlere imza attığını belirten Sırp teknik adam, "Çaykur Rizespor da kurtuluş mücadelesi içinde. Bu nedenle çok zor bir deplasman maçına çıkacağız. Biz sahada pozitif işlere imza atıyoruz. Bu maçta da kendi oyunumuzu ortaya koyacağız" dedi.


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