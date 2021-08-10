Göztepe, 3 oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladı
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Göztepe, 3 oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladı

Göztepe, 3 oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2004 doğumlu Efe Can Saçıkara, 2003 doğumlu Altay Özkan ve 2002 doğumlu Erkam Kömür'ü profesyonel yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2004 doğumlu Efe Can Saçıkara, 2003 doğumlu Altay Özkan ve 2002 doğumlu Erkam Kömür'ü profesyonel yaptı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, bir süredir A takımla antrenmanlara çıkan Efe Can Saçıkara ile 2023-2024, Altay Özkan ve Erkam Kömür'le de 2025-2026 sezonu bitimine kadar profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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